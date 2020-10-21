Соболев выбыл на три недели из-за повреждения мениска
Нападающий «Спартака» Александр Соболев получил травму мениска на одной из тренировок, сообщает официальный сайт клуба. Ориентировочный срок восстановления составит около трех недель.
Другой форвард клуба Эсекиэль Понсе получил повреждение в игре Бетсити Кубка России против «Енисея» (0:1). У него подозрение на мышечную травму, более точная информация появится после завтрашнего дополнительного обследования.
К тренировкам в общей группе приступили защитники Георгий Джикия и Самюэль Жиго. У защитника сборной России было подозрение на коронавирус, он отбыл положенный срок самоизоляции. Француз восстановился после мышечного повреждения.
Ближайший матч «Спартак» проведет 24 октября на выезде против «Краснодара» в рамках 12-го тура Тинькофф-РПЛ.