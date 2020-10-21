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Соболев выбыл на три недели из-за повреждения мениска

19:34
Александр Соболев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев получил травму мениска на одной из тренировок, сообщает официальный сайт клуба. Ориентировочный срок восстановления составит около трех недель.

Другой форвард клуба Эсекиэль Понсе получил повреждение в игре Бетсити Кубка России против «Енисея» (0:1). У него подозрение на мышечную травму, более точная информация появится после завтрашнего дополнительного обследования.

К тренировкам в общей группе приступили защитники Георгий Джикия и Самюэль Жиго. У защитника сборной России было подозрение на коронавирус, он отбыл положенный срок самоизоляции. Француз восстановился после мышечного повреждения.

Ближайший матч «Спартак» проведет 24 октября на выезде против «Краснодара» в рамках 12-го тура Тинькофф-РПЛ.

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