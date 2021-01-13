Соболев рассказал, как чувствует себя после операции на колене

Нападающий «Спартака» Александр Соболев в разговоре с журналистами рассказал, как чувствует себя после операции на колене.

— Отдохнул хорошо, все в порядке. Настрой на оставшуюся часть сезона только положительный, потому что припустил шесть игр, после двух недель отпуска уже соскучился по футбольному полю.

— С коленом все нормально?

— Да, с коленом все нормально, уже не опухает. Тренируюсь с 28 числа, на сборах начну тренировки в общей группе.

В текущем сезоне Соболев провел 13 матчей за красно-белых, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу. Форвард был прооперирован в конце ноября в Риме (Италия).

(Севастиан Терлецкий, Константин Колмаков)