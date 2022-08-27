Соболев пожелал Захаряну удачи в случае перехода в «Челси»
Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал новость о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».
— Захарян в «Челси»? Удивлены?
— Да нет, не удивлен. Молодой парень. Если действительно так, то нормально, удачи!
По информации «СЭ», лондонский клуб готов активировать опцию выкупа 19-летнего россиянина. Отступные в его контракте с бело-голубыми для европейских клубов — 15 миллионов евро.
Ранее агент полузащитника заявил, что согласование контракта с «аристократами» находится в финальной стадии.
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|
3
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|6
|4
|1
|1
|16-7
|13
|
4
|Сочи
|7
|4
|1
|2
|13-12
|13
|
5
|Динамо
|7
|3
|4
|0
|13-6
|13
|
6
|Ростов
|6
|3
|3
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|11-7
|11
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8
|Ахмат
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|2
|2
|2
|9-9
|8
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9
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|7
|2
|1
|4
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|7
|
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|1
|3
|2
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|
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|3
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|
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|1
|3
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|6
|
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|7
|0
|4
|3
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|4
|
15
|Урал
|6
|0
|1
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|1
|
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|6
|0
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|26.08
|20:00
|
Сочи – Химки
|4 : 1
|27.08
|15:00
|
Н. Новгород – Динамо
|2 : 2
|27.08
|17:30
|
Факел – Спартак
|1 : 4
|27.08
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|28.08
|13:00
|
Урал – Зенит
|- : -
|28.08
|15:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|28.08
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|
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|28.08
|19:45
|
Ростов – ЦСКА
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|7
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
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|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|3
|
|
Даниил Уткин
Ростов
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|И
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|Ж
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Локомотив
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|1
|0
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