Соболев пожелал Захаряну удачи в случае перехода в «Челси»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал новость о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

— Захарян в «Челси»? Удивлены?

— Да нет, не удивлен. Молодой парень. Если действительно так, то нормально, удачи!

По информации «СЭ», лондонский клуб готов активировать опцию выкупа 19-летнего россиянина. Отступные в его контракте с бело-голубыми для европейских клубов — 15 миллионов евро.

Ранее агент полузащитника заявил, что согласование контракта с «аристократами» находится в финальной стадии.