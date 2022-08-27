Соболев назвал новичка «Спартака» Бальде хорошим форвардом

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал переход нападающего Кейта Бальде в московский клуб.

— Ты почувствовал давление со стороны Кейта Бальде после нарезки его голов? (спрашивает Джикия)

— Правду сказать?

— Да.

— Хороший форвард.

— А чем он хороший?

— Да я не смотрел эти нарезки, он шутит. Не очень понимаю, форвард он или нет. По-моему играл за него в FIFA, когда он был в «Лацио». Вроде он был левым полузащитником. Он был быстрый, только точно не помню, слева он играли или справа.

— Подскажешь Абаскалю, на какую позицию его надо ставить, чтоб у него все получилось?

— Тренер сам разберется. По фамилии это, конечно, усиление, но мы посмотрим, как оно на самом дел.

26 августа «Спартак» объявил о подписании 27-летнего сенегальского нападающего Кейта Бальде, воспитанника академии «Барселоны». Контракт с форвардом рассчитан до 2025 года.