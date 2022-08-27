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Сегодня, 21:05

Соболев назвал новичка «Спартака» Бальде хорошим форвардом

Севастиан Терлецкий
,  
Владимир Пушкарев
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал переход нападающего Кейта Бальде в московский клуб.

— Ты почувствовал давление со стороны Кейта Бальде после нарезки его голов? (спрашивает Джикия)

— Правду сказать?

— Да.

— Хороший форвард.

— А чем он хороший?

— Да я не смотрел эти нарезки, он шутит. Не очень понимаю, форвард он или нет. По-моему играл за него в FIFA, когда он был в «Лацио». Вроде он был левым полузащитником. Он был быстрый, только точно не помню, слева он играли или справа.

— Подскажешь Абаскалю, на какую позицию его надо ставить, чтоб у него все получилось?

— Тренер сам разберется. По фамилии это, конечно, усиление, но мы посмотрим, как оно на самом дел.

26 августа «Спартак» объявил о подписании 27-летнего сенегальского нападающего Кейта Бальде, воспитанника академии «Барселоны». Контракт с форвардом рассчитан до 2025 года.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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1.86
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П1(-1.5)

19%

1.51

ИТБ1 (2.5)

14%

1.57

Обе забьют - да

11%

1.62
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Рома 1
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32%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.73

П1

15%

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Бальде Кейта
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 Спартак 7 5 1 1 18-5 16
2
 Зенит 6 4 2 0 13-2 14
3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
4
 Сочи 7 4 1 2 13-12 13
5
 Динамо 7 3 4 0 13-6 13
6
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
7
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
8
 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
9
 Химки 7 2 1 4 9-13 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
12
 Н. Новгород 7 1 3 3 10-14 6
13
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
14
 Факел 7 0 4 3 9-16 4
15
 Урал 6 0 1 5 1-11 1
16
 Торпедо 6 0 1 5 3-14 1
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