Соболев может сыграть с «Ростовом» в субботу

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о состоянии нападающего красно-белых Александра Соболева и новичка команды, полузащитника Виктора Мозеса.

— Расскажите о подготовке команды к матчу с «Ростовом».

— Команда хорошо восстановилась. Игра в Красноярске была трудной, но это было уже на прошлой неделе. Некоторым ребятам мы дали отдохнуть и лучше подготовиться к «Краснодару». Идея была в этом. У нас была целая неделя для подготовки к предстоящей игре, была проведена хорошая интенсивная работа. Сегодня все будут в строю, все готовы к матчу с «Ростовом».

— Сможет ли сыграть с «Ростовом» Александр Соболев?

— Он тренировался с командой на этой неделе. Он сможет принять участие в матче

— Готов ли Виктор Мозес отыграть все 90 минут?

— Он тренировался всю неделю в общей группе. После командных тренировок он делал дополнительную работу, чтобы набрать форму. В Краснодаре он отыграл 75 минут. Возможно, с «Ростовом» он сможет сыграть больше. Нужно очень аккуратно подходить к ситуации с Виктором, чтобы избежать риска травм. (Олег Кошелев)

Матч «Спартак» — «Ростов» состоится в субботу, 31 октября. Начало — в 16.30. «СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча.