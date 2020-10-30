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Соболев может сыграть с «Ростовом» в субботу

15:57
Александр Соболев. Фото ФК «Спартак»
Александр Соболев. Фото ФК «Спартак»
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о состоянии нападающего красно-белых Александра Соболева и новичка команды, полузащитника Виктора Мозеса.

— Расскажите о подготовке команды к матчу с «Ростовом».

— Команда хорошо восстановилась. Игра в Красноярске была трудной, но это было уже на прошлой неделе. Некоторым ребятам мы дали отдохнуть и лучше подготовиться к «Краснодару». Идея была в этом. У нас была целая неделя для подготовки к предстоящей игре, была проведена хорошая интенсивная работа. Сегодня все будут в строю, все готовы к матчу с «Ростовом».

— Сможет ли сыграть с «Ростовом» Александр Соболев?

— Он тренировался с командой на этой неделе. Он сможет принять участие в матче

— Готов ли Виктор Мозес отыграть все 90 минут?

— Он тренировался всю неделю в общей группе. После командных тренировок он делал дополнительную работу, чтобы набрать форму. В Краснодаре он отыграл 75 минут. Возможно, с «Ростовом» он сможет сыграть больше. Нужно очень аккуратно подходить к ситуации с Виктором, чтобы избежать риска травм. (Олег Кошелев)

Матч «Спартак» — «Ростов» состоится в субботу, 31 октября. Начало — в 16.30. «СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча.

Следующий матч

Место: 1 | Очки: 27
Спартак
В П В Н В
16:30 31/10/2020
- : -
+35 =11 -13 (102 - 65)
Место: 6 | Очки: 20
Ростов
П В П В П
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Айртон
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А.В. Максименко
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