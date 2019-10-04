Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев с микрофоном на футболке комментировал тренировку самарской команды перед матчем 12-го тура чемпионата России против «Сочи». В ходе занятий состоялся диалог между 22-летним Соболевым и защитником Никитой Черновым об игре Counter-Strike: Global Offensive.

— Ну что, в контру? А ты же уже ушел, да? — спросил Соболев у Чернова.

— Да, — ответил Чернов.

— Просто как... Мы вот зашли с Дзагой (Алан Дзагоев — прим. «СЭ»)... Невозможно играть. Одну выиграли, одна вничью и одну проиграли. Просто во всех читер был. Во всех!

Видео взято с официального Youtube-канала «Крыльева Советов».

Чемпионат России: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей