«Со мной сложно ужиться тем, кто исходит не из интересов футбола, не заработав для клуба ни рубля». Еще одно жесткое высказывание Семина о руководстве «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локо» Юрий Семин в первом интервью после ухода из команды, которое он дал обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, рассказал о своей «неуживчивости».

— Со мной сложно ужиться руководителям, которые исходят не из интересов футбола и при этом распоряжаются чужими деньгами, не заработав для клуба ни рубля, — как нынешнее руководство «Локомотива», — говорит Семин. — При этом со мной прекрасно уживались люди, которые тратили свои средства, — Игорь Суркис, Алексей Федорычев, Сулейман Керимов, а также главы Министерства путей сообщения и компании РЖД Николай Аксененко, Геннадий Фадеев. У меня вообще никогда не было конфликтов с руководителями РЖД.

— Почему в таком случае на нынешнюю ситуацию никак не отреагировал нынешний глава РЖД Олег Белозеров, пусть он и не входит в совет директоров «Локомотива»?

— Из-за пандемии коронавируса ситуация в экономике, в том числе и в железнодорожной отрасли, такая сложная, проблем столько, что Олегу Валентиновичу сейчас, скорее всего, не до футбола. И, если это так, я его прекрасно понимаю.

В то же время «Локомотив» — это часть бренда РЖД, а раньше Министерства путей сообщения. И всегда этой частью был. Я, впервые попав в «Локо» еще в 70-е годы, всегда это помнил, а вот нынешнее руководство клуба — не уверен.

Полностью первое интервью Юрия Семина после ухода из «Локомотива» — здесь