Снова Азмун. "Зенит" обыграл "Урал" в гостях в матче РПЛ

"Зенит" обыграл "Урал" со счетом 1:0 в матче 18-го тура чемпионата России. Отметим, что в РПЛ петербургский клуб победил впервые с 25 ноября. Предыдущие две встречи "Зенит" проиграл "Арсеналу" и "Рубину".

Единственный мяч в этой встрече забил новичок "Зенита" Сердар Азмун. Для футболиста это уже третий гол за команду и пятый в этом сезоне РПЛ.

"Зенит" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата, набрав 37 очков, "Урал" пока располагается на 9-й строчке.

Чемпионат России

18-й тур

"Урал" (Екатеринбург) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:1)

Гол: Азмун, 42.

"Урал": Годзюр, Кулаков, Брызгалов, Страндберг, Меркулов, Димитров, Бумаль, Бавин (Егорычев, 73), Бикфалви, Эль-Кабир, Погребняк.

"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков, Мак (Эрнани, 84), Оздоев, Барриос, Дриусси (Шатов, 88), Азмун, Дзюба (Заболотный, 73).

Предупреждения: Бумаль, 30. Бикфалви, 70. Эль-Кабир, 85. Лунев, 90+3.

Судьи: Мешков (Дмитров). Аверьянов, Болотенков (оба - Москва).

2 марта. Екатеринбург. "Стадион Екатеринбург Арена".

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, расписание и результаты матчей