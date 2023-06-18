Пономарев: «Жиркову не нужно повторять опыт Березуцких, а стоит начать свой путь как главный тренер»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал информацию о том, что «Зенит» готов предложить экс-футболисту команды Юрию Жиркову тренерскую должность в случае получения соответствующей лицензии.

«Конечно, очень важно, какую именно работу «Зенит» готов предложить Жиркову. В ЦСКА был пример, когда Березуцкие были помощниками Слуцкого и что из этого вышло? Потеряли время и авторитет — пропали специалисты. Жиркову не нужно повторять этот опыт. Если аналогичную должность ему предложит и «Зенит», то лучше отказаться. Если он хочет стать главным тренером, то пусть и начинает свой путь как главный тренер. Чтобы набраться опыта можно ведь пойти во вторую лигу или первую лигу, тогда может что-то получиться. Не нужно брезговать этим — Жирков же не сразу начинал играть в высшей лиге, верно?» — приводит «РБ Спорт» слова Пономарева.

Будучи футболистом, Жирков выступал за «Зенит», ЦСКА, «Челси», «Спартак» из Тамбова, «Анжи», «Динамо» и «Химки». В составе ЦСКА он стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка России, победителем Кубка УЕФА. В феврале этого года Жирков объявил о завершении профессиональной карьеры.