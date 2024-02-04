Смородская считает, что состав «Локомотива» позволяет бороться за медали РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о результатах железнодорожников в сезоне-2023/24.

«Позволяет ли состав локомотива бороться за медали РПЛ? Думаю, да. Про усиления ничего сказать не могу — ярких приобретений не было, но в целом этим составом «Локомотив» должен претендовать на тройку. А получится или нет — это другой вопрос», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

После 18 туров «Локомотив» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).