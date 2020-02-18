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Смородская считает, что «Локомотив» плохо подготовился к суду по делу Фернандеша

15:25
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию «СЭ» о том, что португальский полузащитник Мануэл Фернандеш выиграл у московского клуба дело в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

— Уверена, что «Локомотив» плохо защищался в суде, плохо подготовился, — заявила Смородская.

— Что значит «плохо»?

— «Локомотив» ему ничего не был должен! Вот и все. Ничего!

— Но ведь ему при вас не заплатили бонус за победу в Кубке России и разницу в зарплате, которая возникла из-за изменения курса рубля.

— Фернандеш много чего говорил... О том, что он будет играть в топ-клубах... Где он играет? Это судебное поражение клуба. Надо было лучше готовиться. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Ольги Смородской — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/byvshiy-prezident-lokomotiva-olga-smorodskaya-intervyu-reshenie-cas-po-fernandeshu-1643646/

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