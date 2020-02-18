Смородская считает, что «Локомотив» плохо подготовился к суду по делу Фернандеша
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию «СЭ» о том, что португальский полузащитник Мануэл Фернандеш выиграл у московского клуба дело в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).
— Уверена, что «Локомотив» плохо защищался в суде, плохо подготовился, — заявила Смородская.
— Что значит «плохо»?
— «Локомотив» ему ничего не был должен! Вот и все. Ничего!
— Но ведь ему при вас не заплатили бонус за победу в Кубке России и разницу в зарплате, которая возникла из-за изменения курса рубля.
— Фернандеш много чего говорил... О том, что он будет играть в топ-клубах... Где он играет? Это судебное поражение клуба. Надо было лучше готовиться. (Виталий Айрапетов)
Полностью интервью Ольги Смородской — здесь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/byvshiy-prezident-lokomotiva-olga-smorodskaya-intervyu-reshenie-cas-po-fernandeshu-1643646/