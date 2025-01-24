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Сегодня, 18:12

Агент Николсона — о слухах про уход игрока из «Спартака»: «Никак не реагирую на это. Привык к такому»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона Ненад Портега в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста. Ранее издание Metaratings сообщило, что «Спартак» активно ищет нападающего на замену Манфреду Угальде.

— В СМИ появилась информация, что «Спартак» ищет нового нападающего. Значит ли это, что Шамар Николсон может покинуть клуб?

— Мне ничего об этом неизвестно. Шамар — футболист «Спартака».

— Как вы реагируете на слухи о возможном уходе Николсона из «Спартака»?

— Я никак не реагирую на это. Обычные футбольные штучки, привык к этому, — сказал Портега «СЭ».

В текущем сезоне РПЛ 27-летний нападающий отметился 3 забитыми голами в 9 матчах.

ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
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Алексей Батраков

Локомотив

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Мирлинд Даку

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П
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Маркус Вендел

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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