Агент Николсона — о слухах про уход игрока из «Спартака»: «Никак не реагирую на это. Привык к такому»

Агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона Ненад Портега в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста. Ранее издание Metaratings сообщило, что «Спартак» активно ищет нападающего на замену Манфреду Угальде.

— В СМИ появилась информация, что «Спартак» ищет нового нападающего. Значит ли это, что Шамар Николсон может покинуть клуб?

— Мне ничего об этом неизвестно. Шамар — футболист «Спартака».

— Как вы реагируете на слухи о возможном уходе Николсона из «Спартака»?

— Я никак не реагирую на это. Обычные футбольные штучки, привык к этому, — сказал Портега «СЭ».

В текущем сезоне РПЛ 27-летний нападающий отметился 3 забитыми голами в 9 матчах.