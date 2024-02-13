«Зенит» объявил стартовый состав на матч Кубка равноправия с «Сантосом»

Стал известен стартовый состав «Зенита» на заключительный матч Кубка равноправия против «Сантоса».

Игра состоится в Дохе и начнется в 17.00 по московскому времени.

Стартовый состав: Кержаков, Караваев, Бардачев, Родригао, Ерохин, Ахметов, Коваленко, Мантуан, Мостовой, Изидор, Сергеев.

Запасные: Москвичев, Черный, Васильев, Сантос, Алип, Нино, Фернандес, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Педро, Артур, Кассьерра.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Сантос».