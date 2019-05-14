Смородская рада, что Фернандеш покинет "Локомотив"

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская рада, что полузащитник москвичей Мануэл Фернандеш покинет команду в конце сезона-2018/19. Контракт 33-летнего португальца с клубом истекает 30 июня 2019-го.

– Я так этому рада! Поздравляю "Локо", если это произойдет. Думаю, после "Локомотива" он больше не заиграет ни в одном серьезном клубе. Даже интересно, сбудется ли мое пророчество. Но, на мой взгляд, никто его в серьезный клуб не возьмет.

– Возраст?

– У него абсолютно неадекватная самооценка. Очень ленив. Не хочет работать, а хочет деньги получать. (Виталий Айрапетов)

Полное интервью со Смородской читайте – здесь