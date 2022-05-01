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Ракицкий и Азмун получат золотые медали чемпионата. «Зенит» вручит их через посредников

Экс-игроки «Зенита» Ракицкий и Азмун получат золотые медали чемпионата России
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Бывшие футболисты «Зенита» Ярослав Ракицкий и Сердар Азмун получат золотые медали Тинькофф РПЛ, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, санкт-петербургский клуб передаст золотые медали через посредников.

Оба футболиста не доиграли сезон чемпионата России. Азмун перешел в Байер в январе 2022 года. Ракицкий ушел из «Зенита». Контракт был досрочно прекращен по просьбе футболиста.

В нынешнем сезоне украинский защитник принял участие в 15 матчах чемпионата России, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. На счету Азмуна в РПЛ — 15 матчей и семь голов.

«Зенит», набрав 61 очко, досрочно стал чемпионом Тинькофф РПЛ в четвертый раз подряд.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zenit-peredast-rakitskomu-i-azmunu-zoloty-e-medali-chempionata-rossii/
Сердар Азмун
Ярослав Ракицкий
ФК Зенит
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 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
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