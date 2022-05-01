Ракицкий и Азмун получат золотые медали чемпионата. «Зенит» вручит их через посредников

Бывшие футболисты «Зенита» Ярослав Ракицкий и Сердар Азмун получат золотые медали Тинькофф РПЛ, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, санкт-петербургский клуб передаст золотые медали через посредников.

Оба футболиста не доиграли сезон чемпионата России. Азмун перешел в Байер в январе 2022 года. Ракицкий ушел из «Зенита». Контракт был досрочно прекращен по просьбе футболиста.

В нынешнем сезоне украинский защитник принял участие в 15 матчах чемпионата России, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. На счету Азмуна в РПЛ — 15 матчей и семь голов.

«Зенит», набрав 61 очко, досрочно стал чемпионом Тинькофф РПЛ в четвертый раз подряд.