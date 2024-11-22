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Сегодня, 14:40

Клубы РПЛ планируют разработать совместную стратегию по улучшению чемпионата России

Камила Абдурахманова
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Российская премьер-лига (РПЛ) привлекла клубы для обсуждения стратегии с 2026 по 2030 год, сообщает «РБК Спорт».

По данным источника, РПЛ на этой неделе провела стратегическую сессию с представителями всех 16 клубов с целью услышать от них пожелания и предложения по улучшению национального чемпионата. Высказывания представителей всех клубов будут взяты за основу будущей стратегии лиги, которую планируют начать разрабатывать в начале весны 2025 года. Документ будет принят на период с 2026 по 2030 год. Клубы намерены сами создать документ, в котором в первую очередь должны учитываться их интересы и их взгляды на российский футбол.

Также сообщается, что представители РПЛ хотят, чтобы основы развития лиги никак не ориентировались на то, находится ли российской спорт в изоляции, или нет.

«Важно, чтобы РПЛ развивалась как самостоятельный и независимый продукт, который будет интересен максимальному количеству людей», — добавил один из собеседников.

Источник: РБК Спорт
Футбол
РПЛ
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 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
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