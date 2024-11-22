Клубы РПЛ планируют разработать совместную стратегию по улучшению чемпионата России

Российская премьер-лига (РПЛ) привлекла клубы для обсуждения стратегии с 2026 по 2030 год, сообщает «РБК Спорт».

По данным источника, РПЛ на этой неделе провела стратегическую сессию с представителями всех 16 клубов с целью услышать от них пожелания и предложения по улучшению национального чемпионата. Высказывания представителей всех клубов будут взяты за основу будущей стратегии лиги, которую планируют начать разрабатывать в начале весны 2025 года. Документ будет принят на период с 2026 по 2030 год. Клубы намерены сами создать документ, в котором в первую очередь должны учитываться их интересы и их взгляды на российский футбол.

Также сообщается, что представители РПЛ хотят, чтобы основы развития лиги никак не ориентировались на то, находится ли российской спорт в изоляции, или нет.

«Важно, чтобы РПЛ развивалась как самостоятельный и независимый продукт, который будет интересен максимальному количеству людей», — добавил один из собеседников.