Смородская назвала лучших футболистов «Локомотива» в 2022 году

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала лучших игроков московского клуба в 2022 году.

«Лучшие игроки «Локомотива» в этом календарном году? Баринов и Жемалетдинов по лидерским качествам. Баринов — это явный лидер команды. Когда вся команда развалилась, то виноватым называют Баринова из-за отсутствия лидерских качеств. Не согласна с этим. Это смешно», — цитирует Eurostavka Смородскую.

Баринов в текущем сезоне провел за «Локомотив» 20 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 17 матчах.