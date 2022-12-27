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Сегодня, 14:19

Гаджиев: «Матчи в РПЛ стали более эмоциональным и динамичными»

Мария Гусева
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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Анжи» Гаджи Гаджиев рассказал об ожиданиях изменений в российском футболе в 2023 году.

«На внутренней арене я ожидаю новых шагов, связанных с популяризацией футбола, с решением коммерческих проблем, с дальнейшим развитием системы подготовки игроков, — цитирует Vprognoze.ru. - А для этого нужны новые технологии. Необходимо переосмыслить систему подготовки резерва. Сегодня у нас полтора человека попадают в число 500 лучших в Европе. И это не потому, что наши ребята обделены талантом. Просто система подготовки не срабатывает. Жду продолжения чемпионата Российской премьер-лиги в том же духе, в котором прошла его первая часть. Мне кажется, что в отличие от двух предыдущих сезонов, матчи стали более эмоциональным и динамичными. На мой взгляд, это плюс».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 17 матчах. Второе место занимает «Спартак» с 36 очками, третьим идет «Ростов» — 35 очков.

Источник: Vprognoze.ru
Футбол
РПЛ
Гаджи Гаджиев
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

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Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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