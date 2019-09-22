Смолов забил первый пенальти после того самого матча с Хорватией
12:39
«Локомотив» в матче 10-го тура чемпионата России против «Оренбурга» забил второй безответный гол. С пенальти на 48-й минуте отличился Федор Смолов. Счет стал 2:0.
Напомним, что Смолов не забивал пенальти с апреля 2018 года. В четвертьфинальном матче ЧМ-2018 против Хорватии он не реализовал свой 11-метровый в серии пенальти.
? Третий гол Федора Смолова в текущем розыгрыше чемпионата.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 22, 2019
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