Смолов пропустит матч с «Оренбургом»

Как стало известно «СЭ», нападающий «Динамо» Федор Смолов не сможет сегодня сыграть с «Оренбургом». У 33-летнего нападающего повреждение мышц бедра.

Матч 15-го тура РПЛ «Динамо» — «Оренбург» пройдет на «ВТБ Арене», начало — в 16.30 мск.

В текущем сезоне на счету форварда 4 гола и 4 голевые передачи в 18 матчах во всех турнирах.