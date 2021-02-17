Смолов опубликовал видео с Иваном Дорном и Светланой Лободой

Форвард «Локомотива» Федор Смолов опубликовал новое видео в своем Instagram. На нем, кроме самого футболиста, показаны украинские певцы Иван Дорн и Светлана Лобода.

Фёдор Смолов, Иван Дорн и Светлана Лобода pic.twitter.com/daZMXgUd95 — Алексей Лазуткин (@lazutkin 88 ) February 17, 2021

На видео Дорн исполняет фрагмент песни группы ВИА Гра «Моя попытка номер пять». Лобода стоит рядом со Смоловым и произносит речь.

31-летний футболист в текущем сезоне провел 16 матчей за «Локо» и забил три мяча.