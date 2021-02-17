РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Смолов опубликовал видео с Иваном Дорном и Светланой Лободой

20:15
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Форвард «Локомотива» Федор Смолов опубликовал новое видео в своем Instagram. На нем, кроме самого футболиста, показаны украинские певцы Иван Дорн и Светлана Лобода.

На видео Дорн исполняет фрагмент песни группы ВИА Гра «Моя попытка номер пять». Лобода стоит рядом со Смоловым и произносит речь.

31-летний футболист в текущем сезоне провел 16 матчей за «Локо» и забил три мяча.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
10
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир