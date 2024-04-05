Смолов — о матче со «Спартаком»: «Сильнее раздражителя для «Динамо» нет»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура РПЛ против «Спартака».

— Как команда готовится к дерби со «Спартаком»?

— У нас микроклимат получше будет, это точно. Но так или иначе, «Спартак» — это сильный соперник. Дерби это всегда отдельный вид матчей, не смотря,какая форма у соперника. В матче Кубка России нам удалось победить, что положительно на нас сказалось. Но, честно вам скажу, сильнее раздражителя для «Динамо» чем «Спартак» нет. Не буду этого скрывать. Поэтому ждем матча. Тем более, в осенней части сезона мы матчи с ними сыграли не лучшим образом.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице с 38 очками. «Спартак» располагается на шестой строчке (32 очка).

Встреча команд пройдет 7 апреля. Начало — в 17.00 мск

(Денис Сафронов)