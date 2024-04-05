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Смолов: «Искренне убежден, что на сегодняшний день без государственных денег наш футбол не может быть»

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Нападающий «Динамо» Федор Смолов ответил на вопрос о частных футбольных клубах в России.

«Касаемо России, я искренне убежден, что на сегодняшний день без государственных денег наш футбол в том виде, в котором он существует, не может быть. Но при этом, пример «Краснодара» показывает нам, что частные клубы за частные деньги это более правильно. Это выстроенная структура, которой гораздо проще управлять и которую легче регулировать. В этих случаях классно, что вся ответственность лежит на тебе. Если что-то пошло не так, то ты понимаешь, что сделал ошибку: будь то неправильное назначение тренера, неправильные или несвоевременные трансферы и так далее.

Если брать случаи с клубами, у которых государственные компании формируют большую часть бюджета, то при неудачах там зачастую каждый начинают перекладывать вину на другого. Когда крупные организации, незаинтересованные в каком-то конечном результате, спонсируют ту или иную отрасль, происходят подобные ситуации», — сказал Смолов.

На данный момент лидером РПЛ является «Зенит». В активе команды Сергея Семака 41 набранное очков в 21 матче. На второй строчке располагается «Краснодара» (40), а тройку лучших замыкает «Динамо» (38).

Игры 23-го тура пройдут с 6 по 8 апреля.

(Денис Сафронов)

Федор Смолов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
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 - : -
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Джон Кордоба

Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

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Виктор Александров

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