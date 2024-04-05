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Кафанов: «Конкуренция у Митрюшкина в «Локомотиве» будет достойная. Лантратов — очень сильный вратарь»

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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал переход голкипера «Химок» Антон Митрюшкина в «Локомотив».

Ранее сообщалось, что 28-летний футболист присоединится к железнодорожникам по окончании текущего сезона на правах свободного агента.

«В «Локомотиве» есть очень сильный вратарь — Илья Лантратов. Конкуренция у Митрюшкина будет достойная. Перед игрой с «Химками» встретил Антона и сказал ему, что надо будет научиться ждать шанса. Если дадут шанс, надо будет его использовать. Вопрос в том, сможет или нет. Но Митрюшкин — хороший вратарь», — цитирует Кафанова Sport24.

В текущем сезоне Митрюшкин провел 10 матчей за «Химки» во всех турнирах, пропустил 9 голов и 6 раз отыграл на ноль. За подмосковный клуб россиянин выступает с июля 2022 года.

До «Химок» футболист играл в дрезденском «Динамо», «Фортуне», «Сьоне» и «Спартаке». Вратарь является воспитанником красно-белых.

Источник: Sport24
Антон Митрюшкин
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
Виталий Кафанов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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Урал – Кр. Советов
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Ростов – Сочи
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