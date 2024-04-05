Смолов высказался о детско-юношеском футболе в России

Нападающий «Динамо» Федор Смолов поделился мнением об уровне детско-юношеского футбола в России.

— Как ты относишься к нынешнему детско-юношескому спорту в нашей стране? Насколько все поменялось с твоих времен?

— Весь футбол шагнул вперед, в том числе и академии. Все стали развиваться и это вышло на совершенно другой уровень. Как раз академия «Динамо» показывает достаточно хорошие результаты в плане воспитания молодых футболистов. В разное время работают разные тренеры, и каждый привносит для игроков что-то свое. Могу сказать, что когда я переходил в «Динамо» из «Мастер-Сатурна», у футбольного «Динамо» не было своей базы и интерната, поэтому мне приходилось жить в хоккейном интернате. Сейчас же игроки академии выпускных годов живут на базе, и я вижу в этом некоторую проблему.

Для игроков академии первая команда и база первой команды чем-то недостижимым. Раньше, когда я выступал за «Сокол» в Саратове в первой лиге, моменты, когда нам разрешали приехать на стадион, где играла первая команда и посмотреть на тренировку, для нас это уже было счастье. Мы понимали, что это то, куда мы стремимся. Поэтому мне кажется, мы сейчас потеряли немного стремления у ребят попасть в первую команду. Ведь это то, ради чего ты каждый день тренируешься и играешь в футбол. Ты это делаешь потому, что ты хочешь заиграть на самом высоком уровне. По моим впечатлениям, ценность этого немного пропала, но, возможно, я не прав. При этом есть очень много плюсов для молодежи. У них больше возможностей попасть в первую команду и закрепиться там. Поэтому здесь есть ответственность детских тренеров, которые могут объяснять детям, что первая команда — это то, ради чего ты здесь находишься.

В разные годы Смолов выступал за «Фейеноорд», «Анжи», «Сельту», «Урал», «Краснодар», «Локомотив». В 2022 году футболист вернулся в «Динамо», за которое уже играл на старте своей профессиональной карьеры.

В текущем сезоне 34-летний форвард провел 26 матчей за бело-голубых, отметился 5 голами и 4 результативными передачами.

(Денис Сафронов)