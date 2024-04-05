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5 апреля, 23:31

Смолов высказался о детско-юношеском футболе в России

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Нападающий «Динамо» Федор Смолов поделился мнением об уровне детско-юношеского футбола в России.

— Как ты относишься к нынешнему детско-юношескому спорту в нашей стране? Насколько все поменялось с твоих времен?

— Весь футбол шагнул вперед, в том числе и академии. Все стали развиваться и это вышло на совершенно другой уровень. Как раз академия «Динамо» показывает достаточно хорошие результаты в плане воспитания молодых футболистов. В разное время работают разные тренеры, и каждый привносит для игроков что-то свое. Могу сказать, что когда я переходил в «Динамо» из «Мастер-Сатурна», у футбольного «Динамо» не было своей базы и интерната, поэтому мне приходилось жить в хоккейном интернате. Сейчас же игроки академии выпускных годов живут на базе, и я вижу в этом некоторую проблему.

Для игроков академии первая команда и база первой команды чем-то недостижимым. Раньше, когда я выступал за «Сокол» в Саратове в первой лиге, моменты, когда нам разрешали приехать на стадион, где играла первая команда и посмотреть на тренировку, для нас это уже было счастье. Мы понимали, что это то, куда мы стремимся. Поэтому мне кажется, мы сейчас потеряли немного стремления у ребят попасть в первую команду. Ведь это то, ради чего ты каждый день тренируешься и играешь в футбол. Ты это делаешь потому, что ты хочешь заиграть на самом высоком уровне. По моим впечатлениям, ценность этого немного пропала, но, возможно, я не прав. При этом есть очень много плюсов для молодежи. У них больше возможностей попасть в первую команду и закрепиться там. Поэтому здесь есть ответственность детских тренеров, которые могут объяснять детям, что первая команда — это то, ради чего ты здесь находишься.

В разные годы Смолов выступал за «Фейеноорд», «Анжи», «Сельту», «Урал», «Краснодар», «Локомотив». В 2022 году футболист вернулся в «Динамо», за которое уже играл на старте своей профессиональной карьеры.

В текущем сезоне 34-летний форвард провел 26 матчей за бело-голубых, отметился 5 голами и 4 результативными передачами.

(Денис Сафронов)

Федор Смолов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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