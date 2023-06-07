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Сегодня, 11:25

Смолов о Захаряне и «Челси»: «Было впечатление, что он сам не до конца верил, что это возможно»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал о том, как его одноклубник Арсен Захарян реагировал на интерес со стороны «Челси».

Захарян мог перейти в лондонский клуб летом 2022 года, но сделка сорвалась.

«Он отшучивался. Было впечатление, что он сам не до конца верил, что это возможно. Но при этом, думаю, сильно хотел. Думаю, еще был такой момент — он думал: «В 19 — «Челси», я в поряде. Ну, ладно, не сейчас, значит, в 20 в «Реал» уеду». Я ему сказал как раз, когда летнее трансферное окно закрылось: «Чувак, если ты зимой не уезжаешь — 90 процентов, что не уедешь следующим летом».
Захарян должен был заставить «Динамо» продать его в «Челси»? Да, он должен был сделать все, чтобы уехать. Но мы уже затрагивали эту тему — агенты и отношения с ними. Мы же не знаем, какую информацию ему преподносили. Когда появилась новость, я в столовой на базе спросил у Желько Бувача (спортивный директор «Динамо» — прим. «СЭ»): «Это правда?». Он сказал, что предложение действительно есть. Я спросил: «Что думаете?», он ответил, что нужно продавать Арсена. Такая позиция была у Бувача. Я согласился с этим. У «Челси» же были сложности с оплатой... Если бы я принимал решение — я бы продал его. Сам бы отвез его через Дубай в Англию», — сказал Смолов в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

В сезоне-2022/23 Захарян забил 5 голов и сделал 10 результативных передач в 37 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 20-летнего россиянина в 15 миллионов евро.

Источник: https://www.youtube.com/@Nobel87
Арсен Захарян
Федор Смолов
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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