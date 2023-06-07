Смолов о Захаряне и «Челси»: «Было впечатление, что он сам не до конца верил, что это возможно»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал о том, как его одноклубник Арсен Захарян реагировал на интерес со стороны «Челси».

Захарян мог перейти в лондонский клуб летом 2022 года, но сделка сорвалась.

«Он отшучивался. Было впечатление, что он сам не до конца верил, что это возможно. Но при этом, думаю, сильно хотел. Думаю, еще был такой момент — он думал: «В 19 — «Челси», я в поряде. Ну, ладно, не сейчас, значит, в 20 в «Реал» уеду». Я ему сказал как раз, когда летнее трансферное окно закрылось: «Чувак, если ты зимой не уезжаешь — 90 процентов, что не уедешь следующим летом».

Захарян должен был заставить «Динамо» продать его в «Челси»? Да, он должен был сделать все, чтобы уехать. Но мы уже затрагивали эту тему — агенты и отношения с ними. Мы же не знаем, какую информацию ему преподносили. Когда появилась новость, я в столовой на базе спросил у Желько Бувача (спортивный директор «Динамо» — прим. «СЭ»): «Это правда?». Он сказал, что предложение действительно есть. Я спросил: «Что думаете?», он ответил, что нужно продавать Арсена. Такая позиция была у Бувача. Я согласился с этим. У «Челси» же были сложности с оплатой... Если бы я принимал решение — я бы продал его. Сам бы отвез его через Дубай в Англию», — сказал Смолов в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

В сезоне-2022/23 Захарян забил 5 голов и сделал 10 результативных передач в 37 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 20-летнего россиянина в 15 миллионов евро.