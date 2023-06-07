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Сегодня, 11:07

Смолов об игре Захаряна: «Это даже стагнацией сложно назвать, у него регресс»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов объяснил, почему его одноклубник Арсен Захарян стал играть хуже в сезоне-2022/23.

«Наверное, это даже стагнацией сложно назвать, у него, объективно, регресс. Но, опять же, чудес не бывает. Когда ты тренируешься с футболистами уровня Бальбуэны, Шиманьски, Моро, чувствуешь уровень сопротивления на тренировках, то ты и на тренировках не снижаешь мотивацию. Плюс, я думаю, он переосмыслил свою роль в команде. Ввиду интереса со стороны «Челси», сборной и прочего, что действительно было. Я могу привести в пример Олега Шатова — мне кажется, у него была схожая ситуация в «Зените» после ухода Халка.
Например, Йоканович со мной перед сезоном советовался, кому капитанскую повязку дать — Фомину или Захаряну. Я сказал, что Захе вообще 19 лет, на него сейчас слишком много навалится, с этим сложно справиться ввиду возраста, правильного окружения, восприятия и так далее. Он переосмыслил свою роль, переоценил себя. Стало меньше желания, меньше самоотдачи. И, к сожалению, команда его тоже не поддержала. В прошлом сезоне неудачный матч Захаряна могли компенсировать удачной игрой «Динамо», и это выглядело совершенно по-другому. Когда один выпадает, а команда играет о'кей, то это не так бросается в глаза. Когда повышенные ожидания и у самого себя, и у болельщиков, а команда нестабильна и плохо играет — конечно, на первый план выходит кто? Чудака в «Челси» хотели, и где он? В целом это справедливо, и это его проблема в первую очередь. Он сам не понимает, что с этим делать. Вроде делает все то же самое...
Я ему хочу сделать комплимент, с точки зрения поведения ничего в нем не поменялось. Он — один из тех, кто прислушивается к старшим. По крайней мере, на тренировках правильно реагирует, не позволяет себе лишнего, нормально ведет себя вне поля. Но, опять же, желтые за споры с судьей из-за выбивания мяча... За советом, что сделать конкретно в этой ситуации, ко мне он не обращался. Разговариваю ли я с ним? Да, разговариваю. Воспринимает ли он информацию, которую я пытаюсь ему донести — я не знаю», — сказал Смолов в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

В сезоне-2022/23 Захарян забил 5 голов и сделал 10 результативных передач в 37 матчах за «Динамо» во всех турнирах.

Летом 2022 года полузащитник мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 20-летнего россиянина в 15 миллионов евро.

Источник: https://www.youtube.com/@Nobel87
Арсен Захарян
Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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3
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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