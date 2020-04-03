Смолов назвал главные отличия чемпионата России от ла лиги

Форвард «Сельты» Федор Смолов рассказал, чем Тинькофф российская премьер-лига отличается от испанской ла лиги. Испанский клуб арендовал его у «Локомотива» до конца сезонаю

-6 матчей успел сыграть. Совсем другой футбол в Испании?

— Отличается, что все действительно компактно, меньше времени на принятие решений, — сказал Смолов в прямом эфире Instagram с комментатором Нобелем Арустамяном. — Индивидуально и технически — этим, конечно, отличается. И другой уровень мастерства, люди стараются атаковать. Условный «Леганес», они играют от обороны, но создают по 3-4 момента за игру.

30-летний Федор Смолов в текущем сезоне провел шесть матчей за «Сельту» и забил один мяч.