Смольников считает, что "Зенит" заслужил победу в матче с "Тамбовом"

Защитник "Зенита" Игорь Смольников прокомментировал победу в стартвоом туре РПЛ над "Тамбовом" (2:1).

- В первом тайме мы больше раскачивались, – цитирует официальный сайт "Зенита" Смольникова. - Были подходы, но мы не доводили атаки до голевых моментов. Второй тайм начали активнее, сразу забили два гола. Затем обидно пропустили, и это смазало концовку. Но в целом, думаю, мы заслужили эту победу.



Мы верили в свои силы. Хотя счет и неприятный, всякое может быть. Конечно, 2:0 – гораздо лучше, чем 2:1, но хорошо, что матч закончился нашей победой.

Я бы не сказал, что мы под нагрузками. Обычный тренировочный процесс. Это первая игра, в любом случае сейчас мы не можем быть готовы на сто процентов.