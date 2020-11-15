СМИ: «Зенит» сохраняет интерес к Лингарду

«Зенит» остается в числе претендентов на полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда, утверждает fichajes.net.

Из-за отсутствия доверия со стороны главного тренера «МЮ» Уле-Гуннара Сульшера и желания сыграть в составе сборной Англии на чемпионате Европы 27-летний хавбек намерен сменить команду в зимнее трансферное окно.

Игрок намерен добиться, что манкунианцы его отпустили в аренду либо же продали в клуб, где у него будет стабильная игровая практика. Претендентами на англичанина считаются «Вест Хэм», «Монако» и «Зенит».

Лингард в текущем сезоне провел только 2 матча в составе «Манчестер Юнайтед». Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2021 года с возможностью его продления еще на 12 месяцев. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.