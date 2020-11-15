СМИ: «Зенит» сохраняет интерес к Лингарду
«Зенит» остается в числе претендентов на полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда, утверждает fichajes.net.
Из-за отсутствия доверия со стороны главного тренера «МЮ» Уле-Гуннара Сульшера и желания сыграть в составе сборной Англии на чемпионате Европы 27-летний хавбек намерен сменить команду в зимнее трансферное окно.
Игрок намерен добиться, что манкунианцы его отпустили в аренду либо же продали в клуб, где у него будет стабильная игровая практика. Претендентами на англичанина считаются «Вест Хэм», «Монако» и «Зенит».
Лингард в текущем сезоне провел только 2 матча в составе «Манчестер Юнайтед». Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2021 года с возможностью его продления еще на 12 месяцев. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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