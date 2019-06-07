СМИ: "Тамбов" планирует проводить домашние матчи РПЛ на "Волгоград-Арене"

"Тамбов", вышедший в РПЛ, склоняется к тому, чтобы проводить домашние матчи на "Волгоград-Арене". Причем по мнению главы комитета по развитию туризма Волгоградской области Аркадия Грушко, подобное решение можно считать экономически обоснованным.

– Это совершенно позитивная история, это даст загрузку стадиона, позволит увидеть волгоградцам игры премьер-лиги, пока наш "Ротор" туда не вышел. В любом случае надо об этом говорить, это экономически обоснованно, принесет экономический эффект и дополнительный доход для арены, для его собственников, – приводит слова Глушко ТАСС.

Ожидается, что стадион "Спартак" в Тамбове, вместимостью 15 тысяч зрителей, на котором проходили домашние матчи в чемпионате Олимп-ФНЛ будет модернизирован для соответствия требованиям РПЛ. С сезона 2019/20 клуб РПЛ в случае несоответствия установленным критериям вправе заявить в качестве основного домашнего стадиона одну из арен ЧМ-2018. Но это возможно лишь на один сезон.