СМИ: "Спартак" требует у "Фенербахче" 15 миллионов евро за Зе Луиша

"Спартак" ответил на запрос "Фенербахче" о стоимости нападающего Зе Луиша, утверждает Sport Arena. По данным источника, красно-белые готовы расстаться с форвардом сборной Кабо-Верде за 15 миллионов евро. Футболиста хочет видеть в своей команде лично главный тренер Эрсун Янал.

Цвета "Фенербахче" уже защищают два бывших футболиста российских клубов - хавбек Матье Вальбуэна ("Динамо") и защитник Мартин Шкртел ("Зенит"). Также в составе команды играет россиянин Роман Нойштедтер.

Зе Луиш перешел в "Спартак" из "Браги" в 2015 году за 6,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне на его счету 34 матча, 13 голов и 4 передачи во всех турнирах.