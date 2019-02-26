СМИ: Киевское "Динамо" хочет приобрести полузащитника "Ромы" Чорича. Им интересовались "Локомотив" и ЦСКА

Полузащитник "Ромы" Анте Чорич входит в сферу интересов киевского "Динамо", сообщают итальянские СМИ. Ранее сообщалось, что им интересуются ЦСКА и "Локомотив".

По данным Сalciomercatoweb, украинский клуб предложил "Роме" продать Чорича во время переговоров по Виктору Цыганкову, которым интересуются римляне. При этом сам хорват сомневается, стоит ли ему переходить в "Динамо". Его сомнения, по данным издания, являются главной проблемой в переговорах о возможном трансфере.

21-летний хорват в текущем сезоне провел два матча за "Рому". Его контракт истекает летом 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в семь миллионов евро. До этого была информация, что "Локомотив" или ЦСКА могут арендовать футболиста.

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