СМИ: ЦСКА и "Локомотив" интересуются полузащитником "Ромы" Чоричем

Полузащитник "Ромы" Анте Чорич входит в сферу интересов ЦСКА и "Локомотива", сообщают итальянские СМИ.

По данным Calciomercatonews, московские клубы рассматривают вариант с арендой игрока. Оба клуба наводят справки по поводу игрока. Если аренда состоится, ее срок может составить полтора года.

21-летний хорват в текущем сезоне провел два матча за "Рому". Его контракт истекает летом 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в семь миллионов евро.

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