СМИ: "Эспаньол" может подписать Краневиттера

"Эспаньол" может подписать полузащитника "Зенита" Матиаса Краневиттера​ в последние часы зимнего трансферного окна, сообщает Diario Sport.

Напомним, что зимнее трансферное окно в Испании закрывается в ночь с 31 января на 1 февраля.

В текущем сезоне Краневиттер сыграл в 12 матчах за "Зенит" и отдал две голевые передачи.

Напомним, что 25-летний аргентинец перешел в питерский клуб в августе 2017 года из "Атлетико" за 8 миллионов евро.

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