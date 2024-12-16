Орещук: «Не удивлюсь, если летом Джикия перейдет в топ-клуб РПЛ»
Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал о будущем защитника «Химок» Георгия Джикии.
«В конце первой части сезона Джикия начал набирать форму, играть. Не удивлюсь, если Георгий хорошо отыграет вторую часть сезона и летом перейдет в топ-клуб РПЛ. У нас не так много российских центральных защитников, чтобы мы ими разбрасывались», — заявил Орещук «РБ Спорт».
Минувшим летом 2024 года экс-капитан «Спартака» Джикия перешел в «Химки», подписав контракт по схеме «1+1».
Источник: «РБ Спорт»
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