Орещук: «Не удивлюсь, если летом Джикия перейдет в топ-клуб РПЛ»

Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал о будущем защитника «Химок» Георгия Джикии.

«В конце первой части сезона Джикия начал набирать форму, играть. Не удивлюсь, если Георгий хорошо отыграет вторую часть сезона и летом перейдет в топ-клуб РПЛ. У нас не так много российских центральных защитников, чтобы мы ими разбрасывались», — заявил Орещук «РБ Спорт».

Минувшим летом 2024 года экс-капитан «Спартака» Джикия перешел в «Химки», подписав контракт по схеме «1+1».