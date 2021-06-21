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Слуцкий: «Хакшабанович — приобретение, на которое делаем очень серьезную ставку»

11:06
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о новичках команды в летнее трансферное окно: хавбеке Сеяде Хакшабановиче и защитнике Константине Нижегородове.

— Хакшабанович — это серезный футболист и приобретение, на которое мы делаем очень серьезную ставку. Это должен быть игрок стартового состава, один из лидеров команды. Яркий атакующий игрок с большим разнообразием технического потенциала. Нижегородов — дефицитная позиция центрального защитника с российским паспортом, левоногий футболист. Он производит крайне приятное впечатление, но ему только 18 лет и для него это первый полноценный сбор с клубом РПЛ.

27 мая «Рубин» объявил о покупке Хакшабановича у шведского «Норчепинга». 22-летний черногорец подписал контракт с казанским клубом на 5 лет.

Нижегородов перешел в «Рубин» 11 июня. 18-летний россиянин — воспитанник одесского «Черноморца». С 2018 по 2019 год он выступал за молодежную команду «Шальке», после чего находился в молодежной команде «Ганзы» из Ростока.

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Владислав Зимагулов все материалы автора
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