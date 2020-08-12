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Слуцкий репостнул коллаж «Рубина» с судьей Ивановым в качестве лучшего игрока матча с «Локо»

00:29
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий опубликовал сторис в Instagram.

Слуцкий выложил коллаж, который ранее в своих соцсетях опубликовал клуб. На нем главный арбитр встречи Сергей Иванов в форме «Локомотива» получил приз лучшему игроку матча.

В перерыве Слуцкий был удален Ивановым, а после игры в огненном монологе рассказал о проблемах судейства.

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