Слуцкий репостнул коллаж «Рубина» с судьей Ивановым в качестве лучшего игрока матча с «Локо»
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий опубликовал сторис в Instagram.
Слуцкий выложил коллаж, который ранее в своих соцсетях опубликовал клуб. На нем главный арбитр встречи Сергей Иванов в форме «Локомотива» получил приз лучшему игроку матча.
В перерыве Слуцкий был удален Ивановым, а после игры в огненном монологе рассказал о проблемах судейства.
Сторис Слуцкого после матча с «Локо» pic.twitter.com/KlQXYWTXhR— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) August 11, 2020
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