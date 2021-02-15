Слуцкий рассказал о травмированных игроках «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги контрольного матча с «Уралом» (0:0).

— Первая игра на сборах, где мы не смогли забить, несмотря на большое количество моментов, особенно в первом тайме. Помазун творил чудеса. В то же время первая игра, в которой не пропустили. Все в рабочем режиме. У нас осталось две контрольные игры на сборах, сборы близятся к завершению, поэтому, думаю, что уже после 21 числа будем стабилизировать состояние, выйдем на нормальный недельный микроцикл, — цитирует тренера сайт казанцев.

— «Рубин» дольше всех будет готовиться в Турции, большинство других команд премьер-лиги перед чемпионатом сыграют в Кубке. Это плюс для команды?

— Я бы предпочел, чтобы мы продолжили участвовать в Кубке. Очень сожалею, что нам не удалось выйти дальше. Конечно, через официальную игру легче понять состояние команды. Если бы «Спартак» играл, например, 25 февраля с «Динамо», а потом 28 с нами, то да. Но так как они играют 20 февраля на Кубок, а потом 28 с нами, то ничего страшного в этом графике нет. Так что мы остаемся в Турции, сейчас в России мало где, кроме «Зенит Арены», можно полноценно тренироваться на хорошем поле.

— Что с травмированными? Что с азиатскими футболистами, с Грицаенко?

— По Сайто, думаю, будет в ближайшее время официальный пресс-релиз. У Грицаенко повреждение боковой связки, поэтому он пропустит какой-то промежуток времени, как и Меркулов. Ин Бома смотрим каждый день и надеемся, что если не к контрольным матчам, то к игре со «Спартаком» он должен быть готов. У него тендинит ахиллова сухожилия, это очень неприятная длинная травма. Он просто бегал в отпуске по асфальту, по жесткой поверхности, поэтому сухожилие воспалилось. Заработать это повреждение очень легко, а лечить его мучительно долго.