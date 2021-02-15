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ЦСКА заплатил за Бохинена 1,5 миллиона евро

18:10
Эмиль Бохинен. Фото Instagram
Эмиль Бохинен. Фото Instagram
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ЦСКА подписал контракт с 21-летним норвежским полузащитником Эмилем Бохиненом, выступавшим в составе «Стабека». Сумма трансфера составила 1,5 миллионов евро, утверждает «РБ Спорт».

Впрочем, сумма может быть увеличена за счет определенных бонусов в случае удачного выступления Бохинена.

Сумма зарплаты Эмиля в ЦСКА не раскрывается, однако, по данным источников, в «Стабеке» он получал порядка 100 евро в год. В России он будет зарабатывать значительно больше.

Контракт Бохинена рассчитан до конца сезона-2024/25, игрок уже присоединился к новой команде на сборах.

Бохинен провел за «Стабек» 67 матчей, в которых забил 9 голов. Также он выступал за различные юношеские команды Норвегии.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/tsska-zaplatil-za-bohinena-1-5-milliona-evro-summa-mozhet-by-t-uvelichena/

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