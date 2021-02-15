ЦСКА заплатил за Бохинена 1,5 миллиона евро
ЦСКА подписал контракт с 21-летним норвежским полузащитником Эмилем Бохиненом, выступавшим в составе «Стабека». Сумма трансфера составила 1,5 миллионов евро, утверждает «РБ Спорт».
Впрочем, сумма может быть увеличена за счет определенных бонусов в случае удачного выступления Бохинена.
Сумма зарплаты Эмиля в ЦСКА не раскрывается, однако, по данным источников, в «Стабеке» он получал порядка 100 евро в год. В России он будет зарабатывать значительно больше.
Контракт Бохинена рассчитан до конца сезона-2024/25, игрок уже присоединился к новой команде на сборах.
Бохинен провел за «Стабек» 67 матчей, в которых забил 9 голов. Также он выступал за различные юношеские команды Норвегии.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/tsska-zaplatil-za-bohinena-1-5-milliona-evro-summa-mozhet-by-t-uvelichena/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю