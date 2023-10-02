Слуцкий не подал апелляцию на решение комитета по этике РФС

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий не стал обжаловать решение комитета по этике Российского футбольного союза (РФС).

«Леонид Слуцкий не подал апелляцию на решение комитета по этике РФС. Время подачи апелляции после получения полного текста решения вышло», — приводит заявление РФС ТАСС.

52-летнего специалиста оштрафовали на 100 тысяч рублей и отстранили от футбола на год условно.

После матча «Локомотив» — «Крылья Советов» (1:1) в 4-м туре РПЛ форвард железнодорожников Артем Дзюба угрожал «засунуть в одно место телефон» журналисту Виталию Бородину в ответ на вопрос о своей результативности. Комментируя инцидент, Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу» назвал Бородина «19-летним дебилом».