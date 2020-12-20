Слуцкий назвал лучшего футболиста в России

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2020 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поставил на первое место вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева. Также в его пятерку вошли: Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Артем Дзюба («Зенит»), Хвича Кварацхелия («Рубин»).