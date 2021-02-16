«Рубин» подписал контракт с 17-летним голкипером
21:53
«Рубин» подписал контракт сроком на пять лет с 17-летним вратарем, воспитанником клубной академии Никитой Яновичем, сообщает сайт казанцев.
Никита Янович родился 28 марта 2003 года в Томске. Воспитанник академии ФК «Рубин» и школы «Чертаново», игрок юношеской сборной России (U-17).
9 февраля 2021 года отыграл полный контрольный матч за главную команду «Рубина» на сборе в Турции против «Нижнего Новгорода» (3:1).
Дополнительная информация:
https://www.rubin-kazan.ru/posts/rubin-podpisal-5-letniy-kontrakt-s-nikitoy-yanovichem
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