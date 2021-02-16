«Рубин» подписал контракт с 17-летним голкипером

«Рубин» подписал контракт сроком на пять лет с 17-летним вратарем, воспитанником клубной академии Никитой Яновичем, сообщает сайт казанцев.

?? «Рубин» подписал контракт с Никитой Яновичем



17-летний воспитанник клубной академии Никита Янович подписал свой первый профессиональный контракт с ФК «Рубин». Соглашение рассчитано на 5 лет.



Желаем дальнейшего прогресса и успехов в нашем клубе!



?? https://t.co/3ijR5eEPZn pic.twitter.com/zFjz1GrWpi — «Рубин» Казань (@fcrk) February 16, 2021

Никита Янович родился 28 марта 2003 года в Томске. Воспитанник академии ФК «Рубин» и школы «Чертаново», игрок юношеской сборной России (U-17).

9 февраля 2021 года отыграл полный контрольный матч за главную команду «Рубина» на сборе в Турции против «Нижнего Новгорода» (3:1).