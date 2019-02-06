Следствие и прокурор - против изменения меры пресечения Мамаеву и Кокорину

Сегодня в московском Тверском районном суде рассматривается ходатайство о продлении срока заключения под стражей нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, а также детского тренера Александра Протасовицкого.
Следствие в ходе судебного заседания высказалось против изменения всем обвиняемым меры пресечения. Прокурор поддержал данное возражение.
Напомним, что все четверо обвиняются в нападении на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталия Соловчука.
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