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Махачкалинское «Динамо» в товарищеском обыграло софийскую «Славию»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Махачкалинское «Динамо» на тренировочном сборе победило софийскую «Славию» — 3:2.

Победу махачкалинцам принесли голы Яна Дапо (31-я минута), Гамида Агаларова (51-я) и Кирилла Зиновича. Дубль у болгарской команды оформил Карл Фабьен (45-я и 45+1-я минуты).

Товарищеский матч

«Славия» (Болгария) — «Динамо» Махачкала (Россия) — 2:3 (2:1)

Голы: Дапо, 31 (0:1), Фабьен, 45 (1:1), Фабьен, 45+1 (2:1), Агаларов, 51 (2:2), Зинович, 80 (2:3)

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ФК Динамо (Махачкала)
ФК Славия (София)
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4
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5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
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 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
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