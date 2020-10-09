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«Скоро все объявим». Бувач рассказал, может ли россиянин возглавить «Динамо»

14:55
Желько Бувач. Фото Reuters
Желько Бувач. Фото Reuters
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Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач рассказал о процессе поиска нового главного тренера для команды.

— Пока я не могу назвать имя нового тренера «Динамо», — приводит Sport24 слова Бувача. — Переговоры еще идут. Да, они в завершающей стадии. Думаю, в самые ближайшие дни мы все объявим.

Сколько у нас кандидатов? Ну, несколько... Есть ли среди них русские тренеры? Да, один есть. Но имен, разумеется, я называть не буду.

При выборе тренера у нас нет самоцели пригласить иностранца. Главное — это то, что «Динамо» нужен профессионал, философия которого совпадает с философией клуба. И игроков. Вот основной критерий, а не паспорт.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2020-10-09-buvach-peregovory-po-novomu-treneru-dinamo-v-zavershayushchey-stadii-skoro-vse-obyavim

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