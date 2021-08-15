Скопинцев рассказал, почему «Динамо» не стоит расстраиваться из-за поражения от «Ахмата»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался о поражении команды в матче 4-го тура чемпионата России против «Ахмата» (1:2).

«Мы долго раскачивались, долго не могли нащупать свою игру. Сложно судить, результат, конечно, нас не порадовал. Сандро Шварц дал установку просто выйти и играть. Особо не успел ничего сказать, я разминался.

В Грозном мне нравится, здесь дышится хорошо, приятно играть, еще поле широкое. Ну и атмосфера, мне нравится город.

Не стоит зацикливаться на поражении. Менталитет победителя состоит в том, чтобы не расстраиваться и не посыпать голову пеплом. Нужно совершенствовать результат", — цитирует Скопинцева пресс-служба «Динамо».

В этой встрече футболист отдал голевой пас.