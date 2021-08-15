Скопинцев рассказал, почему «Динамо» не стоит расстраиваться из-за поражения от «Ахмата»
Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался о поражении команды в матче 4-го тура чемпионата России против «Ахмата» (1:2).
«Мы долго раскачивались, долго не могли нащупать свою игру. Сложно судить, результат, конечно, нас не порадовал. Сандро Шварц дал установку просто выйти и играть. Особо не успел ничего сказать, я разминался.
В Грозном мне нравится, здесь дышится хорошо, приятно играть, еще поле широкое. Ну и атмосфера, мне нравится город.
Не стоит зацикливаться на поражении. Менталитет победителя состоит в том, чтобы не расстраиваться и не посыпать голову пеплом. Нужно совершенствовать результат", — цитирует Скопинцева пресс-служба «Динамо».
В этой встрече футболист отдал голевой пас.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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