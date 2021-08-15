Нобель Арустамян: «Краснодар» пристально наблюдает за игроком батумского «Динамо»
Защитник батумского «Динамо» Ираклий Азаров может продолжить карьеру в чемпионате России, утверждает комментатор и журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.
По информации инсайдера, «Краснодар» пристально наблюдает за 19-летним грузинским футболистом.
В текущем сезоне Азаров провел 26 матчей за «Динамо», забил два гола и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 250 тысяч евро.
Азаров является футболистом сборной Грузии. Он дебютировал за национальную команду 2 июня 2021 года в товарищеском матче с Румынией (2:1).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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