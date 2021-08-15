Рианчо назвал победу «Спартака» над «Уралом» важной для укрепления доверия в коллективе
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу красно-белых над «Уралом» (1:0) в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ.
«Очень важная победа для «Спартака» в психологическом плане. Положительный результат в подобной ситуации всегда важен для укрепления доверия в коллективе», — сказал Рианчо «СЭ».
«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России с 6 очками.
21 августа в Туле московский клуб сыграет с «Арсеналом» в 5-м туре РПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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