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Сколько матчей пропустит Тедеско?

8 июля 2020, 21:46
8 июля. Москва. Доменико Тедеско и Сергей Лапочкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
8 июля. Москва. Доменико Тедеско и Сергей Лапочкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В конце первого тайма матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Локомотив» арбитр Сергей Лапочкин удалил из технической зоны главного тренера красно-белых Доменико Тедеско. Очевидно, что свою роль в том моменте сыграл резервный судья Иван Сиденков.

Весь эпизод был показан так, что непонятно, сколько карточек получил Тедеско: две желтые или желтую и красную. В первом случае за удаление после вынесения двух предупреждений ему грозит одноматчевая дисквалификация. Во втором все зависит от того, как Лапочкин сформулирует причину удаления. Оскорбление арбитра в соответствии с дисциплинарным регламентом наказывается дисквалификацией на срок от двух до четырех матчей. (Александр Бобров)

Спартак — Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи




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