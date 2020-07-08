Сколько матчей пропустит Тедеско?

В конце первого тайма матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Локомотив» арбитр Сергей Лапочкин удалил из технической зоны главного тренера красно-белых Доменико Тедеско. Очевидно, что свою роль в том моменте сыграл резервный судья Иван Сиденков.

Весь эпизод был показан так, что непонятно, сколько карточек получил Тедеско: две желтые или желтую и красную. В первом случае за удаление после вынесения двух предупреждений ему грозит одноматчевая дисквалификация. Во втором все зависит от того, как Лапочкин сформулирует причину удаления. Оскорбление арбитра в соответствии с дисциплинарным регламентом наказывается дисквалификацией на срок от двух до четырех матчей. (Александр Бобров)